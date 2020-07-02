Москва, , 18:17 — REGNUM В Москва-реке в столице в районе моста «Лужники» 2 июля прохожие обнаружили тело новорожденного мальчика. Об этом сообщается на официальной странице СУ СКР по Москве.

Граждане обратились в правоохранительные органы. На данный момент на месте обнаружения работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители пытаются выяснить, кем являются родители ребенка.

«По факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство)», — отмечено в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве мать бросила ребёнка в ломбарде