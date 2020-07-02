Москва, 2 июля 2020, 17:45 — REGNUM Крупный пожар в здании №24 по Тверской улице в Москве удалось потушить. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.
Площадь пожара составила 800 квадратных метров. С огнем удалось справиться в 17:14. В результате пожара никто не пострадал.
Известно, что здание находится на реконструкции — внутри людей не было.
В общей сложности к борьбе с огнем были привлечены 188 человек при 61 единице техники.
Причина пожара устанавливается.