Ростов-на-Дону, , 17:46 — REGNUM Обстоятельства авиапроисшествия в небе над Ростовской областью изучат следователи. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 2 июля.

По имеющимся данным, 10 июня в 18:15 экипаж авиарейса Осло — Дубай на эшелоне FL 370 доложил о срабатывании датчика системы предупреждения столкновения самолетов. В это же время рейс Ростов-на-Дону — Москва (Домодедово) выполнял набор высоты с эшелона FL 180. Самолёты следовали на встречных курсах, уточнили в ведомстве.

В рамках доследственной проверки будет восстановлена картина произошедшего, выяснены причины инцидента и дана правовая оценка действиям ответственных за организацию безопасного воздушного движения лиц.

ИА REGNUM напоминает, что о предотвращении авиакатастрофы в небе над Ростовской областью стало известно из telegram-каналов.

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