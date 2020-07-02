Нижневартовск, Югра, , 17:24 — REGNUM В Югре бывший директор школы, в которой работал обвиняемый в педофилии учитель физкультуры, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, будучи директором школы в Нижневартовске в период с 2015 по 2018 годы, гражданка знала о развратном поведении своего подчинённого в отношении двух учениц. Но, действуя из личной заинтересованности, она не исполнила свои должностные обязанности и скрыла известные ей факты растления несовершеннолетних от полиции.

Напомним, в Нижневартовске арестован 59-летний учитель физкультуры, которого обвиняют в том, что он неоднократно, с применением насилия совершал в помещении школы развратные и иные действия сексуального характера в отношении пяти учениц.