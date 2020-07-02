Нейпьидо, , 17:21 — REGNUM Количество погибших, найденных на месте оползня в карьере по добыче нефрита и жадеита возле городка Пхакан на севере Мьянмы, возросло до 162 человек, еще 54 человека получили травмы, сообщает 2 июля департамент пожарной охраны страны, занимающийся ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

«На данный момент обнаружены и извлечены 162 тела. Ещё 54 человека доставлены в больницы. Поисково-спасательная операция продолжается», — указано в сообщении, опубликованном на официальной странице департамента в Facebook.

Ранее сообщалось, что оползень, сошедший утром 2 июля, унёс жизни 126 человек.

Ситуация усугубляется тем, что в районе карьеров по добыче нефрита и жадеита постоянно находятся большое количество «индивидуальных старателей», ищущих камни, пропущенные тяжёлой техникой.

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