Москва, , 17:11 — REGNUM Пожар в здании на Тверской улице в Москве удалось локализовать. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Напомним, что пожар произошел в жоме №24 по Тверской улице столицы. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности. Пламя распространилось на площадь в 300 квадратных метров. К счастью, в здании не было людей.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:23 пожар был локализован», — сообщили в МЧС.

Причина возгорания устанавливается.