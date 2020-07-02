Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM Жителям двух хуторов Пролетарского района Ростовской области, пострадавшим от удара стихии, окажут финансовую поддержку. На единовременную выплату хуторянам направлено около 2,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 июля.

Каждый пострадавший получил компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Всего в результате обрушившейся стихии пострадало 85 домовладений, в которых проживает 267 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что стихия обрушилась на населённые пункты 14 июня. Домовладения пострадали от града размером «с голубиное яйцо». Непогода бушевала на территории хуторов Харьковский-2 и Наумовский.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области два хутора пострадали от града с «голубиное яйцо»