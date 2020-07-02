Москва, , 16:18 — REGNUM В Москве мать бросила своего несовершеннолетнего ребёнка в ломбарде. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидца.

Отмечается, что ЧП произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 121. Брошенного ребёнка заметил мужчина, он расспросил несовершеннолетнего и узнал, что тот поругался с матерью, и женщина бросила его в ломбарде.

В новости указано, что ребенок был неславянской внешности, то есть его мать может быть иностранной гражданкой. При этом сотрудники ломбарда попытались оказать посильную помощь — успокоили мальчика и дали попить воды.

«Он в шоковом состоянии, не понимает, почему мама его бросила. Сотрудники при мне вызывали полицию. Пока ехала полиция, около 25 минут, мальчик лёг спать. Приехали сотрудники полиции и увезли его в ПДН, который на улице Юных Ленинцев. Мальчик маленький, волнуется, не понимает», — рассказал очевидец.

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