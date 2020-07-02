Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM Диспетчер предотвратил авиакатастрофу, которая могла произойти в небе над Ростовом-на-Дону. Опасная ситуация над территорией посёлка Сожки произошла 10 июня, но об инциденте стало известно только 2 июля.

Как сообщает telegram-канал «112», в кабинах самолётов Airbus A320 авиакомпании S7 и Boeing 777 авиакомпании Emirates сработали датчики опасного сближения.

«Сибирь 2126 снижайтесь, эшелон 350, конфликтное движение, немедленно. <…> Эмират 160, отверните вправо на 50 градусов! Сибирь 2126, ускорьте снижение!» — предупредили пилотов диспетчеры.

ИА REGNUM напоминает, что диспетчеры развели в небе два авиарейса — Ростов-на-Дону — Москва и Осло — Дубаи.

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