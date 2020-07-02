Луганск, 2 июля 2020, 16:00 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберных пулемётов посёлок Голубовское, сообщил 2 июля во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Украинские боевики из 93-й бригады, нарушив нормы международного гуманитарного права о ведении боевых действий…, из крупнокалиберного пулемёта открыли огонь по населённому пункту Голубовское», — рассказал он.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, в результате обстрелов повреждения получили три дома.

«Подразделения Народной милиции пресекли огневую активность противника», — добавил Осадчий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужбы ЛНР выявили незаконный канал миграции на территорию республики, организованный боевиками ВСУ.

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