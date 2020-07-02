Нейпьидо, , 15:41 — REGNUM Число погибших из-за оползня, который произошел в карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в северном штате Мьянмы Качин, возросло до 126. Об этом 2 июля сообщает департамент пожарной охраны страны, также отвечающий за чрезвычайные ситуации, на своей странице в соцсети Facebook.

«Обнаружены и извлечены 126 тел погибших», — говорится в сообщении экстренной службы.

Также в нем уточняется, что найдено 23 раненых, которые отправлены в больницы, и подчеркивается, что операция по спасению продолжается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате схода оползня в районе добычи нефрита в штате Качин, расположенном на севере Мьянмы, увеличилось до 113.