Киев, , 15:29 — REGNUM По предварительным подсчетам, ущерб от непогоды и паводков в Черновицкой области Украины составил как минимум 1,3 млрд гривен.

Об этом на пресс-конференции 2 июля заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник добавил, что итоговая сумма наверняка увеличится, потому что в области есть районы, где еще не сошла вода.

«Кое-где люди не знают, останется ли дом стоять… Но пока подсчитанные предварительные убытки составляют 1,3 млрд гривен», — отметил Осачук.

Пока, по словам губернатора, Киев выделил региону лишь 30 млн грн, которые пойдут на восстановление наиболее разрушенных непогодой дорог.

ИА REGNUM напоминает, что в результате интенсивных дождей и паводков в конце июня пострадали четыре региона Западной Украины, причем Черновицкая область еще наименее других. Остальные пострадавшие регионы пока еще не объявляли, какая сумма потребуется на восстановительные работы. В правительстве пока не сообщали, за счет чего выделят средства пострадавшим от стихии областям.