Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Сотрудники полиции в Тбилиси задержали мужчину, которого обвинили в ограблении банка, а позже — в ограблении аптеки. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, полиция задержала 30-летнего мужчину, который ранее был судим и отбывает уголовное наказание условно. Задержание проводилось по подозрению в ограблении отделения банка в селе Поничала края Нижняя Карталиния. Там с угрозой применения оружия было похищено более 18,1 тыс. лари (около $6 тыс.).

Сообщается, что при обыске у задержанного нашли 2,3 тыс. лари (около $750). Также в машине у 30-летнего знакомого задержанного нашли муляж пистолета. В квартире у этого приятеля подозреваемого также решили провести обыск и нашли большое количество медикаментов. По версии следствия, лекарства были похищены в результате ограбления аптеки.

Как сообщили в пресс-службе, обвинения были предъявлены обоим мужчинам. Одному — в ограблении банка и аптеки, второму — в том, что он не сообщил о якобы известных ему преступлениях. Ведется следствие.