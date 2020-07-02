Уфа, , 15:24 — REGNUM Водителя автомобиля деблокировали спасатели в Башкирии. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожная авария произошла 2 июля в Сибае на улице З. Валиди. Столкнулись автомашины Ford Mondeo и ВАЗ-2112. В результате водителя ВАЗ-2112 зажало в автотранспортном средстве.

Отмечается, что спасатели применили гидравлический инструмент, извлекли водителя из машины и передали его медицинским работникам.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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