Бухара, Узбекистан, , 15:16 — REGNUM Три человек погибли в результате столкновения автомобиля Cobalt с грузовиком в Бухарской области Узбекистана, сообщили 2 июля в следственном департаменте при МВД республики.

Авария произошла утром 1 июля — 21-летний водитель легкового автомобиля врезался в грузовик Mercedes-Benz 1841 LS, который следовал в том же направлении. В результате ДТП водитель Cobalt и двое его пассажиров скончались на месте. Авария произошла на 395-м километре автодороге Хорезм — Бухара.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня 16-летний подросток, управляя автомобилем Damas, сбил трех пешеходов в Нарынском районе Наманганской области Узбекистана. Один человек скончался.

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