Черкесск, , 15:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в ночь на 1 июля произошел пожар в станице Кардоникской. Сгорел частный дом по улице Первомайской. При пожаре погиб мужчина. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 66-летнего жителя, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате пожара огнем уничтожена одна из комнат, включая потолочное перекрытие. Пожар ликвидирован. Погиб один человек. Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении МЧС по региону.

По предварительным данным, пожар возник из-за небрежных действий погибшего при обращении с огнём. В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.