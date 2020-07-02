Курган, , 15:06 — REGNUM В Кургане на два дня отключены более 20 домов от газоснабжения в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на сетях газораспределения высокого давления объекта «Газопровод «Южная ветка». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ресурсоснабжающая организация «Газпром газораспределение Курган» отключила газоснабжение 2 июля с 8:00 по местному времени до 20:00 3 июля.

В «Газпром газораспределение Курган» сообщили, что все абоненты предупреждены о временном прекращении газоснабжения через объявления на информационных стендах домов.