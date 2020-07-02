Кирилловка, 2 июля 2020, 15:01 — REGNUM В Запорожской области в курортном посёлке Кирилловка произошло массовое отравление, сообщило 2 июля информационное агентство УНИАН.
На одной из баз отдыха у десяти детей и пяти взрослых началась рвота и поднялась температура. Людей госпитализировали в Акимовскую центральную районную больницу.
Специалисты устанавливают источник заражения. Известно, что все пострадавшие питались в столовой базы отдыха.
Напомним, ранее в Тернополе произошло массовое отравление учеников местного колледжа. 12 учащихся 2003−2005 годов рождения были госпитализированы.
Читайте также: На Украине госпитализированы с признаками отравления 12 учеников колледжа