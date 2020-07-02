Кирилловка, , 15:01 — REGNUM В Запорожской области в курортном посёлке Кирилловка произошло массовое отравление, сообщило 2 июля информационное агентство УНИАН.

На одной из баз отдыха у десяти детей и пяти взрослых началась рвота и поднялась температура. Людей госпитализировали в Акимовскую центральную районную больницу.

Специалисты устанавливают источник заражения. Известно, что все пострадавшие питались в столовой базы отдыха.

Напомним, ранее в Тернополе произошло массовое отравление учеников местного колледжа. 12 учащихся 2003−2005 годов рождения были госпитализированы.

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