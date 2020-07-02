Тосно, Ленинградская область, , 15:09 — REGNUM В Тосненском районе Ленинградской области маршрутное такси столкнулось с «Газелью», груженной фруктами, овощами и другими продуктами питания. В результате ДТП пострадали двое детей и женщина, а на дороге образовалась пробка из-за рассыпанных товаров. Об этом 2 июля рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

ДТП в Тосненском районе Ленобласти (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург») Https://vk.com/spb_today

ДТП произошло в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области. В маршрутку №320, которая остановилась для высадки пассажиров врезался легкий грузовик, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП пострадали двое детей 14 и 15 лет, а также 57-летняя женщина

В свою очередь в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы, уточнили, что ДТП произошло около 14:20 мск на 636 км федеральной автодороги М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург, из-за чего на участке введено реверсивное движение.

«В связи с тем, что на проезжей части рассыпался груз, обе полосы движения в направлении Москвы перекрыты. Движение осуществляется в реверсивном режиме, — говорится в сообщении. — Движение на участке автодороги М-10 затруднено».