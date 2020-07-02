Москва, , 14:57 — REGNUM На Тверской улице в центре российской столицы горит жилой дом, который был построен в конце 19 века. Видео с места происшествия 2 июля размещено в Telegram-канале Baza.

На запечатлённых кадрах видно, что горит квартира на втором этаже, и из ее окон на улицы вырываются языки пламени и валит черный дым.

Также на месте возгорания работают расчеты противопожарной службы, что также есть на выложенном в канале видео.

Кроме этого, на данный момент известно, что пожару присвоен третий из пяти существующих ранг сложности.

Отметим, жилой дом, расположенный по адресу Тверская 24 в Москве, где произошло возгорание, был возведен в 1890 году.