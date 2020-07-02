Барнаул, 2 июля 2020, 14:43 — REGNUM Забава двух 15 летних подростков из Барнаула, использовавших бревно для водных развлечений на Оби, чуть не закончилось плачевно. Подробности ЧП, произошедшего сегодня, 2 июля, у Нового моста, сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Подростки чуть не утонули, плавая по Оби на бревне
Подростки чуть не утонули, плавая по Оби на бревне
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

«Сообщение о случившемся поступило в службу спасения сегодня в 16:34 местного времени. Предположительно, дети катались на бревне в районе городского пляжа, затем их течением вынесло на реку, на открытую воду. Спасателей вызвал их третий товарищ, оставшийся на берегу. Специалисты ПСО обнаружили подростков у опоры Нового моста, подняли в лодку и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские власти отказались от организованного досуга для детей из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу и погодных условий.

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