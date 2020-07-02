Ижевск, , 14:41 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели двоих мужчин при пожаре в селе Алнаши. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Установлено, что ранним утром 30 июня в одном из жилых домов в селе произошел пожар. Накануне в доме 78-летний мужчина и его 38-летний сосед распивали в доме алкогольные напитки. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

До настоящего момента проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются односельчане. Проводятся все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в селе Усть-Сарапулка в результате пожара погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Вечером перед пожаром в доме находилось шесть человек — семья хозяев дома с друзьями и их шестилетним ребёнком. Мальчик от задымления проснулся и успел выйти. А его отец не пострадал, поскольку спал в автомобиле возле дома.

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