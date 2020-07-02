Козельск, Калужская область, , 14:46 — REGNUM В присвоении более 600 тыс. бюджетных рублей обвиняется 58-летняя главный бухгалтер школы-интерната Козельского района Калужской области. Об этом 2 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Установлено, что главбух, с 2015 года, используя свое служебное положение, ежемесячно незаконно начисляла себе набавку к заработной плате в сумме от 10 до 40 тыс. рублей. Данное преступление было выявлено директором интерната при проверке обоснованности начисления выходного пособия женщине при её увольнении на пенсию.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль районной прокуратурой. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность до шести лет лишения свободы.

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