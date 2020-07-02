Красноярск, , 14:23 — REGNUM В Красноярском крае 2 июля зарегистрировано 96 лесных пожаров на общей площади 67 тыс. га — в Богучанском, Енисейском, Ермаковском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Основная часть возгораний зафиксирована в отдалённых и труднодоступных районах, угрозы населённым пунктам нет, заверили в минлесхозе. Локализовано восемь пожаров. На севере края наращивают группировку сил и средств.

За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 15 лесных пожаров на площади 980 га. В тушении принимали участие около тысячи человек, 89 единиц техники. 27 воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

По предварительным данным, возгорания произошли из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах Красноярского края действует режим ЧС в лесах.

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