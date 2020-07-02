Элиста, , 14:17 — REGNUM Приговор в отношении судьи Арбитражного суда Республики Калмыкия и его сообщников, признанных виновным в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Республике Калмыкия.

Как установлено судом и следствием, в 2014 году судья Арбитражного суда РК, ранее замещавший должность администратора суда организовал приобретение в федеральную собственность квартиры для нужд Арбитражного суда РК. Продавцами квартиры выступили жители Элисты — сотрудник ГИБДД и его супруга, при этом стоимость недвижимости была завышена. По оценке следствия, объём похищенных из бюджета денег при этой сделке составил более 1,5 млн рублей.

Суд признал подсудимых виновными. Судье назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере 300 тыс. рублей, двое других лиц приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком один год со штрафом 300 тыс. рублей каждому. Приговор в законную силу до настоящего времени не вступил.