Барнаул, , 14:16 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора МУП «Специализированная похоронная служба г. Барнаула» Виталия Иконникова и его отца — специалиста по оказанию ритуальных услуг ООО «Сибинтекс», которые, как установили следователи, в 2018—2020 годах осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица, используя для этого, в том числе, ресурсы муниципального унитарного предприятия.

«В результате противоправной деятельности ими был извлечен доход в особо крупном размере, превышающем 9 800 000 рублей», — сказано в официальном сообщении СКР.

Обвиняемые уже признали свою вину. Наказание за неё определит суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обыски в МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула прошли в наре 2020 года.

«Берут деньги с людей за товар вдвойне, а через МУП договора не проводят. Оказали 1000 услуг, а в отчётности показали 600. Деньги в карман. За сообщение о смерти деньги платили полиции и скорой — 600 рублей за адрес. Затем с каждого договора за полученный адрес необходимо было отдать 20%», — пояснял ранее корреспонденту ИА REGNUM источник.

Читайте также: Похоронщиками Барнаула заинтересовались правоохранители

Активное участие в деле принимали сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о похоронном бизнесе с участием чиновников возбудили на Алтае