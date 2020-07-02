Стокгольм, , 14:12 — REGNUM Согласно данным Информационного токсикологического центра Швеции, количество сообщений о нападениях змей на человека достигли этим летом рекордных значений. В общей сложности от граждан в июне этого года поступило 340 звонков. Об этом 2 июля сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Так, этим летом на горячую линию Информационного токсикологического центра Швеции поступило рекордное количество звонков об укусах змей. Пиковый показатель был зафиксирован в июне, когда шведы обратились за помощью 340 раз по сравнению с 260 звонками за соответствующий период в 2019 году.

«Мы находимся на пике в этом сезоне, и в июне 2020 года у нас было больше звонков, чем за любой ранее подотчетный месяц», — заявил главный медицинский сотрудник Информационного токсикологического центра Швеции Эрик Линдеман, добавив, что от укусов змей, по счастью, умирает не так много людей.