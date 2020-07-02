Джокьякарта, Индонезия, , 13:44 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,6 произошло к западу от округа Гунунг Кидул в районе Джокьякарты, сообщает Detik.

В региональном агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что землетрясение произошло 2 июля 2020 года в 09:52 по местному времени.

Известно, что землетрясение произошло в 104 км к юго-западу от Гунунг Кидул на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в округе Бовендигул индонезийской провинции Папуа.

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