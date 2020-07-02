Луганск, , 13:46 — REGNUM Пограничники ЛНР ликвидировали незаконный канал миграции, организованный украинскими силовиками, сообщила 2 июля пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

«При попытке незаконного пересечения государственной границы ЛНР с Украиной через реку Северский Донец в Славяносербском районе были задержаны два иностранных гражданина и восемь граждан Луганской Народной Республики, следовавших с подконтрольной Украине территории», — сказано в сообщении.

В результате расследования выяснилось, что переправу нелегалов через границу организовали коррумпированные украинские пограничники.

Задержанным мигрантам грозит до шести лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин позволил жителям республики выезжать в РФ и в ЛНР. Для этого нужно иметь уважительную причину, перевозить или сопровождать груз.

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