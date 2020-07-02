Омск, , 13:31 — REGNUM В Омской области пресекли деятельность псевдореабилитационного центра для людей, страдающих наркоманией. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июля в Следственном комитете РФ.

Возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»)

По версии следствия, 35-летний руководитель «инновационного центра», находившегося в арендуемом трёхэтажном коттедже в посёлке Чернолучье, вместе с другими работниками на время «лечения» насильно удерживали в центре людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Общаться с родственниками и куда-либо уходить им было запрещено. За невыполнение требований и установленного распорядка пациентов избивали.

За эти «услуги» с родственников пациентов брали ежемесячную плату от 10 до 35 тысяч рублей. Фактически медицинской и реабилитационной помощи потерпевшим не оказывали, так как организация и работники центра не имели лицензии на медицинскую деятельность.

Руководитель центра заключён под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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