Усть-Коксинский район, Алтай, , 13:00 — REGNUM В Республике Алтай с начала 2020 года растёт число нарушений государственной границы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, большинство нарушений приходится на Усть-Коксинский район.

В связи с этим, на заседании комиссии по пограничным вопросам отметили необходимость усиления работы органов местного самоуправления по профилактике нарушений. Добавим, что зачастую границу нарушают домашние животные. Так, по этому вопросу в трёх районах были созданы межведомственные группы.

«В этом году в приграничных муниципальных образованиях были задействованы 53 совместных поста, 65 межведомственных мобильных групп, проведено 216 подворовых обходов», — отметили в правительстве.

Для предотвращения перехода через границу скота будут продолжены работы по установке предупреждающих знаков карантинной полосы проведению инженерно-строительных работ по её ограждению.

Напомним, иногда нарушителями границы оказывается альпинисты и другие любители экстремальных видов спорта, восходящие на высочайшую вершину Алтайских гор — Белуху. Как сообщало ИА REGNUM, ранее за это был оштрафован парапланерист из Новосибирска, который выбирая точку старта, вошёл в 100-метровую полосу местности, прилегающую к российско-казахстанской границе.

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