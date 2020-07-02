Воткинск, Удмуртия, , 12:31 — REGNUM В Удмуртии задержали отца и сына, подозреваемых в краже металлического кабеля с набережной Воткинского пруда. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, задержанные оба неработающие, ранее судимые. Кабель, принадлежащий строительной организации, они похитили в ночное время. В дальнейшем они сдали кабель в пункт приема металлолома. Ущерб оценивается в 104 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц»). 24-летний мужчина помещен в СИЗО, его отец находится под подпиской о невыезде. Наказание за данное преступление может составить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле был задержан житель Удмуртии по подозрению в мошенничестве. Так, в январе мужчина взял в аренду в одной из организаций КамАЗ, который в дальнейшем сдал в пункт приёма металлолома. Затем он аналогичным образом поступил с автомобилем ГАЗель, который взял в аренду с правом выкупа.

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