Амстердам, , 12:29 — REGNUM В провинции Северная Голландия, расположенной на западе Нидерландов, легковой автомобиль въехал в здание начальной школы, когда там шла прощальная вечеринка для выпускников. Об этом 2 июля сообщает портал NL Times со ссылкой на полицию.

По данным источника, происшествие случилось вечером 1 июля и в это время в школьном спортивном зале шла прощальная вечеринка для выпускников начальных классов, которые после каникул перейдут в среднюю школу.

Также, по данным правоохранителей, никто не пострадал в результате инцидента и после него из здания были эвакуированы люди, а само оно — оцеплено. В настоящее время полицейские ведут расследования было ли данное происшествие случайным.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 18 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом на юго-востоке Нигерии.