Ташкент, , 12:22 — REGNUM Спасатели потушили пожар в кафе «Ахмад Олмос Жужа» в Учтепинском районе Ташкента, сообщили 2 июля в пресс-службе МЧС Узбекистана.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности на кухне. Пожарные и спасательные бригады прибыли на место происшествия в 9:21 (7:21 мск). Пожар потушен в 9:36 (7:36 мск).

В результате возгорания повреждены 30 кв. метров кафе, а также крыша заведения. Специалисты выясняют причину пожара и размер материального ущерба. Жертв и пострадавших нет.

Читайте также: Шесть человек погибли в Узбекистане из-за пожара в доме