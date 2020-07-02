Красногорск, , 11:51 — REGNUM В подмосковном Красногорске стеклянная бутылка упала на голову четырёхлетней девочки. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошёл вечером 1 июля. Из окна многоэтажки выбросили мусорный пакет со стеклянной бутылкой. Пакет упал на голову четырёхлетней девочки, проходившей мимо с родителями. Ребёнок получил травмы головы. В больнице девочку прооперировали.

«Предварительно установлено, что трое детей находились на подъездном балконе и один из мальчиков сбросил пакет с мусором, который стоял там на полу», — говорится в информации.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, балкон, откуда упала бутылка, находился на 23-м этаже.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).