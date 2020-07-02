Кутаиси, Грузия, , 11:47 — REGNUM 17-летняя школьница погибла в грузинском городе Цхалтубо в Имерерии, упав в шахту лифта в заброшенном трехэтажном здании. Об этом сообщает местный информационный портал KutaisiPost.

По данным журналистов, происшествие случилось 1 июля. В вечернее время несколько школьниц собрались на крыше заброшенного здания, расположенного на территории торгового центра. Они решили сделать там фотосессию.

По предварительным данным, одна из девочек случайно упала в шахту лифта. Она скончалась на месте. Сотрудники МВД начали расследование в связи с происшествием.