Нейпьидо, , 11:15 — REGNUM Число погибших в результате схода оползня в районе добычи нефрита в восточном штате Мьянмы Качин увеличилось до 113. Об этом 2 июля сообщает министерство информации страны.

«Было обнаружено 113 тел (погибших)», — цитируются в сообщении ведомства, приводимом ТАСС, слова главы деревни, где случился данный трагический инцидент.

Также сообщается, что ввиду того, что под образовавшимися из-за оползня завалами все ещё могут находиться люди, продолжается операция по их спасению.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество жертв оползня в районе добычи нефрита в восточном штате Мьянмы Качин возросло до 96.