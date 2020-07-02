Уфа, , 11:20 — REGNUM Автомобиль «УАЗ Патриот» опрокинулся и взорвался в Самаре. Об этом 2 июля сообщается в группе «ДТП 163 Самара» в социальной сети со ссылкой на ГУ МВД РФ по Самарской области.

По информации журналистов издания, ДТП произошло ночью 2 июля на ул. Мира рядом с домом 18.

По предварительной информации, автомобиль наехал на бордюр и опрокинулся. В результате ДТП взорвалось газовое оборудование, которое было установлено в нем. При этом водитель этого автотранспортного средства не пострадал.

По информации издания, стражи порядка составили административные протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.