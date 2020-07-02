Ивано-Франковск, Украина, 2 июля 2020, 10:57 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины девять населённых пунктов отрезаны от мира оползнями. Об этом сообщили 2 июля в пресс-службе управления гражданской защиты Ивано-Франковской областной администрации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный транспортный самолёт доставил из Италии на Украину палатки, водозаборные насосы, башни-маяки и другой груз, необходимый для преодоления последствий наводнений в регионе.
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