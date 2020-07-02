Джакарта, , 10:43 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в округе Бовендигул индонезийской провинции Папуа, сообщает Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило, что землетрясение произошло 1 июля 2020 года в 08:06 по местному времени на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.

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