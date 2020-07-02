Москва, , 10:42 — REGNUM Сотрудники ФСБ РФ в ходе спецопераций изъяли у граждан России из разных регионов 77 единиц оружия и 103 кг тротила. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении говорится, что сотрудниками спецслужбы была пресечена преступная деятельность 13 жителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кемеровской области — Кузбасса, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, которые были причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и добываемого в местах боев времен Великой Отечественной войны оружия.

«В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 2 пулемета, 6 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тысяч патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия», — уточняется в сообщении.

Также указывается, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность пяти подпольных мастерских по производству оружия, которые были оснащены специализированным оборудованием.

Кроме этого, уточняется, что мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, которая связана с незаконным изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июня стало известно, что полиция Москвы задержала мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов.