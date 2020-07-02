Макассар, Индонезия, , 10:33 — REGNUM Администрация аэропорта Макассара вместе со связанными сторонами продолжает попытки эвакуировать фюзеляж самолета Garuda Indonesia GA 613, который сошёл со взлётной полосы, сообщает Detik.

Предполагается, что процесс завершиться до вылета первого утреннего рейса в Биак 2 апреля 2020 года.

Власти аэропорта также сотрудничают с национальным комитетом по безопасности на транспорте, чтобы установить причину аварии.

«Мы провели инспекцию. После будет проведен физический осмотр самолета», — заявил начальник службы безопасности аэропорта Дви Лестари.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia GA 613 должен был вылететь из Макассара в Джакарту вечером 1 июля 2020 года, но так и не смог это сделать. Все пассажиры и члены экипажа на самолете GA 613 были благополучно эвакуированы.

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