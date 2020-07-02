Нальчик, , 10:31 — REGNUM В Кабардино-Балкарии с рассветом 2 июля возобновлены поисково-спасательные работы в реке Баксан. Спасатели и сотрудники полиции ищут троих человек, которые находились в автомобиле, упавшем в горную реку 30 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В поисках участвуют от МЧС 46 человек, от МВД — 30, а также свыше 120 волонтеров. Они прочесывают прибрежную линию и русло реки Баксан по течению от села Былым до села Заюково.

Как ранее сообщалось, происшествие произошло 30 июня вечером. Автомашина ВАЗ-2109 сорвалась в ущелье в районе между городом Тырныауз и поселком Верхний Баксан. Водитель, успевший выскочить из машины, сообщил о находящихся в ней двоих подростках 14 и 17-лет и девушке.

Поиски пострадавших велись весь день 1 июня, но результатов пока нет.

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