* ИГ — запрещённая в России организация

Варшава, , 10:35 — REGNUM Представители силовых ведомств Польши задержали двух иракских граждан, которые подозреваются в финансовой поддержке террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 2 июля сообщает польская прокуратура.

«Сотрудники Агентства национальной безопасности задержали двух граждан Ирака в связи с передачей денежных средств «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время задержанным предъявили обвинения и они могут получить до 12 лет лишения свободы.

Кроме этого, известно, что указанные лица арестованы на срок в три месяца для расследования уголовного дела.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два человека из числа сотрудников пограничной полиции Афганистана погибли и еще девять были ранены из-за атаки боевиков радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на контрольно-пропускные пункты в восточной афганской провинции Нангархар.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.