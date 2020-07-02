Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух молодых людей — 19-летнего студента медицинского вуза и 22-летнего грузчика, которые разрисовали из баллончиков вагон поезда и толкнули пенсионерку за сделанное им замечание. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Конфликт между молодыми людьми и 59-летней женщиной произошел на железнодорожной станции Чаща Ленинградской области. Пенсионерка заметила, как двое молодых людей разрисовывают вагон поезда и возмутилась этим. После чего один из вандалов толкнул ее, из-за чего женщина сильно ушибла колено.

Однако забыть о произошедшем пострадавшая не захотела и обратилась к сотрудникам транспортной полиции. Правоохранительные органы быстро установили личность злоумышленников, ими оказались 19-летний первокурсник мединститута и 22-летний грузчик. Как объяснили свой поступок молодые люди, они хотели получить острые ощущения, но им помешали.

«Сотрудниками Санкт-Петербург — Витебского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 214 УК РФ «Вандализм», а в отношении младшего из подельников — по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, транспортные полицейские оценили самоотверженность жительницы Северной столицы. Руководство Санкт-Петербург — Витебского линейного отдела МВД России на транспорте поблагодарило пенсионерку за помощь в пресечении нарушения общественного порядка и вручило почетную грамоту за активную жизненную позицию.