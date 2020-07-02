Макассар, Индонезия, , 10:11 — REGNUM Самолет индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia GA 613 совершил аварийную посадку возле взлетно-посадочной полосы в аэропорту Макассара, сообщает Detik.

Инцидент произошел вечером 1 июля 2020 года. Самолет Airbus A330−300, который должен был вылететь из Макассара в Джакарту так и не смог это сделать. Все пассажиры и члены экипажа на самолете GA 613 были благополучно эвакуированы.

Garuda Indonesia принесла свои извинения за причиненные неудобства. Совместно с соответствующими властями авиакомпания проводит проверку и оценку в отношении причин случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Каролине во время учебно-тренировочного полёта упал истребитель ВВС США F-16CM. В результате ЧП погиб пилот.

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