Нейпьидо, , 10:06 — REGNUM Количество погибших в результате схода оползня в районе добычи нефрита в восточном штате Мьянмы Качин возросло до 96. Об этом 2 июля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление министерства информации страны.

По данным источника, происшествие случилось около 08:00 по местному времени (04:30 мск) и, по данным спасательных служб, произошел сход горной породы со скалы высотой свыше 300 метров.

Также сообщается, что под завалами ещё могут находиться люди и потому операцию по спасению продолжается. Известно, что оползень произошел из-за проливных дождей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 50 человек погибли из-за оползня, который произошел на шахте по добыче нефрита в северном штате Мьянмы Качин.