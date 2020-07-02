Красноярск, , 09:47 — REGNUM В Красноярске полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что 29 июня он сообщил о ложном «минировании» расположенного на улице Карла Маркса торгового центра «Хамелеон». Об этом 2 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

После того, как в понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение о минировании одного из зданий в центре города, на место незамедлительно выехали представители всех оперативных служб города. По итогам тщательно проведённого обследования здания, для чего также были привлечены кинологи с собаками, предметы «представляющие угрозу для жизни и здоровья людей» обнаружены не были.

Сотрудники уголовного розыска начали поиск «лжеминёра», в результате которого ими был задержан 44-летний житель краевого центра.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», предусматривающее наказание в виде лишения свободы до 5 лет.