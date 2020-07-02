Грозный, , 09:35 — REGNUM В Чечне произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения разрушен жилой дом, погиб водитель легкового автомашины, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошел 30 июня на улице Нефтяная в селе Нижний Нойбера Гудермесского района. После столкновения с «Ладой Калиной» и ГАЗ-53 грузовой автомобиль с прицепом «Фрейтлайнер» въехал в частный жилой дом.

В результате ДТП скончался на месте происшествия 22-летний водитель легковушки, 33-летний водитель «Фрейтлайнера» госпитализирован с телесными повреждениями в больницу города Аргуна. Жилец разрушенного частного домовладения не пострадал, сообщили в МЧС. О состоянии 19-летнего водителя ГАЗ-53 не сообщается.

По данным ведомства, на место происшествия выезжали специалисты для деблокировки пострадавших в ДТП и разбора завалов от разрушенного дома. В настоящее время в МВД изучают обстоятельства ДТП и устанавливают степень вины его участников.