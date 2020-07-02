Нейпьидо, , 09:17 — REGNUM Как минимум 50 человек погибли из-за оползня, который произошел на шахте по добыче нефрита в северном штате Мьянмы Качин. Об этом 2 июля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в местных властях.

Также, по информации источника, в настоящее время в шахте остаются заблокированными ещё много людей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 июня стало известно, что десять человек погибли на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за оползня.